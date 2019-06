Christian Vieri e la pancetta che non ti aspetti: «Aspettiamo un capriolo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Siamo in tre, io, Bobo e suo figlio che sta arrivando, un maschietto”, la recente paternità ha un pò ammorbidito le forme di, che come fa notare in un video su Instagram il comico Andrea Pucci ha messo su un po’ di pancetta.Per presentare la “Bobo Summer Cup” Christian Vieri, diventato papà di Stella, nata dalla sua relazione con la moglie Costanza Caracciolo e Andrea Pucci hanno fatto un divertente video su Instagram. In un bar, in costume, il comico presenta la manifestazione: “Siamo in tre, io, Bobo e suo figlio che sta arrivando, un maschietto – ride indicando la pancia dell’ex calciatore - Stiamo aspettando un maschietto, siamo a sei mesi. Aspettiamo un capriolo piccolino come la chiamiamo?”, al che Bobo risponde divertito: “Luigi”.Andrea poi da l’appuntamento con la Cup, tappa Jesolo, dove Bobo potrà perdere un po’ della sua “pancetta” da papà: “La Bobo Summer Cup, 12, 13 e 14. Io 54 anni, lui 46 ma con un piccolo Luigino”.