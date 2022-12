Chiara Ferragni, imbarazzo con Leo: «La mamma ha in mano un wurstel». Fedez chiarisce tutto

Fedez adora stuzzicare la moglie Chiara Ferragni, e chi segue le storie del rapper su Instagram lo sa bene. Spesso nei siparietti tra i due ci sono anche i loro figli, Leone e Vittoria, e in quel caso il divertimento è assicurato. Come nell'ultimo equivoco andato in scena sui seguitissimi profili.

Chiara Ferragni ha in mano un wurstel

Protagonista inconsapevole è Leone. A favore di camera di papà Fedez, pronto a riprenderlo, il bambino parla della «mamma che ha in mano il wurstel». Difficile da comprendere a cosa possa fare riferimento, ma la frase fa immediatamente scoppiare a ridere il padre, mentre getta nell'imbarazzo Chiara. L'influencer si precipita a svelare il mistero nella story successiva.

Equivoco svelato

Chiara Ferragni torna e tra le mani non ha un wurstel, bensì un personaggio Lego con le sue sembianze. E questo sì, che stringe tra le mani una salsiccia. «È il suo Lego, rompiballe», dice rivolta al marito. Fedez continua: «Si può fraintendere, ma effettivamente è mamma che ha in mano un wurstel». Chiara prova a spostare l'attenzione sul maglione natalizio indossato dal pupazzetto, ma Fedez incalza: «La cosa che colpisce è che hai in mano un wurstel». Il dettaglio, in effetti, è bizzarro, soprattutto perché è risaputo che l'influencer non sia solita mettersi ai fornelli. Eppure la scelta di Leone, che ha assemblato il personaggio, è ricaduta proprio sulla pietanza che ha scatenato l'equivoco.

Ferragnez reality

In una intervista rilasciata pochi giorni fa da Fedez al Corriere della Sera, il rapper è stato interrogato sul "reality perenne" che mette in scena con la moglie Chiara. La sua risposta è stata piccata: «Non abbiamo creato nessun reality permanente, noi utilizziamo le stories di Instagram per pubblicare ciò che ci accade durante la giornata esattamente come fanno milioni di altre persone. Non abbiamo inventato nulla e non utilizziamo nulla di diverso da quello che utilizza tanta gente».