Chiara Ferragni paparazzata su un volo low cost EasyJet. Il video su TikTok: «Nessun jet privato?». Lei replica così

Anche Chiara Ferragni viaggia low cost con i normail aerei di linea, in questo caso con easyJet. L'imprenditrice digitale, infatti, è stata paparazzata mentre era in fila per l'imJarco su un volo con destinazione Marrakech, dove la Ferragni si trova al momento insieme al suo team di lavoro.

Il video - che ritrae l'influencer in aereoporto a Milano Malpensa - è stato condiviso da un fan su TikTok e ha raggiunto in pochi minuti tantissimi like, totalizzando più di 500k visualizzazioni: «Quando anche Chiara Ferragni vola con le compagnie low cost», si legge nella didascalia del filmato. Il senso del video, tuttavia, non è stato apprezzato dalla stessa Ferragni che ha replicato a tono mettendo a tacere tutte le critiche. Cosa ha detto?

Il filmato ha ripreso Chiara Ferragni di spalle e da una prospettiva lontana. Fattore che ha scatenato una serie di reazioni degli utenti tra i commenti: molti, infatti, hanno pensato che non si trattasse della vera Chiara Ferragni ma che la donna del video semplicemente le assomigliava. A rispondere a questo dubbio ci ha pensato direttamente la moglie di Fedez che ha replicato al video con una risposta che non è passata inosservata.

«Ero io baby», ha esordito Chiara Ferragni chiarendo ogni dubbio. «Non capisco cosa ci sia di strano nel fatto che viaggiassi con easyJet...», ha concluso l'imprenditrice digitale mettendo a tacere tutte le critiche ricevute sotto il video.

«Se viaggi con jet privati si arrabbiano, se viaggi con voli low cost hanno da ridere», ha sottolineato un utente tra i commenti. «Avere soldi non significa necessariamente sprecarli», ha ribadito qualcun altro. «Qualsiasi cosa tu non faccia per loro non va mai bene, quindi ignorali», ha suggerito un fan della Ferragni.