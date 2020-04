Chiara Ferragni, la "tuta da quarantena" da 430 euro è sold out in 3 giorni. I fan: «E noi comuni mortali?»

Ultimo aggiornamento: 22:25

Chiara Ferragni ha lanciato una capsule di tute pastello in collaborazione con il marchio Champion. Neanche a dirlo, i nuovi completi sportivi sono andati a ruba. Sold out in appena 3 giorni, nonostante il prezzo importante: circa 430 euro per una tuta.LEGGI ANCHE:Ad attrarre l'attenzione delle fan, la tuta rosa e azzurra. Chiara Ferragni ha postato su Instagram una foto in cui la indossa e immediati sono arrivati i commenti delle follower. «», scrivono alcune utenti. E ancora: «».In ogni caso,Arriverà anche una linea più "cheap" come richiesto dalle fan? Staremo a vedere.