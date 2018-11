Chiara Ferragni a Marrakech, ma "spia" a distanza il suo Fedez

© RIPRODUZIONE RISERVATA

va acon le sorelle e le amiche, lasciando a Milanoe il piccolo Leone. L'influencer e fashion blogger, però, nonostante il viaggio in Marocco sia intenso e pieno di avventure, non rinuncia a dare una sbirciatina e, rimasto a Milano insieme ad alcuni membri della propria crew.Dai giri in mongolfiera al relax nella SPA, passando per diversi shooting fotografici, pergli impegni sono diversi. Appena ha un momento, però, non rinuncia a contattare i genitori, che si stanno occupando di Leo e che gli hanno insegnato a salutare con la manina, né a sorvegliare costantementeIn uno screenshot pubblicato su, infatti,è immortalato dalledell'appartamento mentre, avvolto da una coperta. Chiara ha poi tracciato un cuore intorno a Fedez, taggandolo nella 'storia' di Instagram.Qualche giorno dopo,ha fatto ritorno a Milano, dove ha potuto finalmente riabbracciare il piccolo Leone.