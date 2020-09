Chiara Ferragni , scatto hot con décolleté esplosivo. L'hater: «Hai il seno rifatto». La risposta di lei spiazza tutti. Oggi, l'influencer più famosa del mondo ha postato una foto che ha fatto immediatamente il giro del web. Nell'immagine, Chiara Ferragni si trova in ascensore con il marito Fedez .

LEGGI ANCHE: Stefano De Martino, papà a tempo pieno col figlio Santiago. «Anche in questi giorni bufale per tutti»

L'imprenditrice digitale indossa un tailleur pantalone blu e un top nero che mette in evidenza il décolleté. Immediati i complimenti dei fan: «Sei bellissima, stupenda». Ma tra i tanti commenti, spunta un messaggio al vetriolo. «Hai le tet*** rifatte», scrive un follower. A stretto giro, arriva la replica direttamente da Chiara Ferragni.

L'influencer risponde un categorico «No», ricevendo mille like. E i suoi fan "scendono subito in campo" a difenderla. «Hai mai sentito parlare di push up? - chiede una follower all'hater -. E poi basta con la storia che si è sexy solo con il seno rifatto». Neanche a dirlo, lo scatto sexy (e naturale) fa il pieno di like.

Ultimo aggiornamento: 21:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA