Chiara Ferragni rompe il silenzio e ritorna sui social: «Mi siete mancati. Grazie a chi c'è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare»

Stop al silenzio social. Chiara Ferragni è tornata sul suo profilo Instagram ed ha rotto il silenzio pubblicando una foto nelle sue storie. L'imprenditrice digitale, al centro della vicenda dei pandori Balocco, dopo il video di scuse dello scorso 18 dicembre era sparita dai social. Ma adesso è tornata "rinata". «Mi siete mancati». Sono queste le parole che l'imprenditrice nelle ultime ore ha scritto a corredo dello scatto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories.

Le parole di Chiara Ferragni

«Una cosa mi sento di dirla - ha scritto Chiara Ferragni nelle sue Instagram stories -.

Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicino e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social. Grazie a chi c'è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c'è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire».

L'imprenditrice ha concluso: «Le persone che ti vogliono bene si vedono nel momento del bisogno ed io vi ho letti e sentiti. Grazie davvero»