Chiara Ferragni e i piedi: «Like al miglior commento» I follower si scatenano

Chiara Ferragni e la foto con i piedi che scatena il web. Seduta in costume a bordo piscina, Chiara Ferragni sorride e guarda dritto in camera. Una foto come tante altre, se non fosse che stavolta la bionda fashion blogger ha avanzato una richiesta molto particolare ai suoi follower. La didascalia dell’immagine postata su Instagram recita infatti: «Il miglior commento sui miei piedi vince il mio like».





E i suoi seguaci non se lo sono fatto ripetere due volte, inondando di commenti a dir poco esilaranti il post in questione. I piedi della Ferragni sono stati oggetto di grande attenzione mediatica negli scorsi mesi, quando qualcuno si è accorto della loro forma non proprio aggraziata rispetto al resto del corpo della bella moglie di Fedez. Fra i follower c’è chi propone di «creare un account Instagram solo per i piedi», chi ironizza chiedendo se «si indossano le pinne in piscina» e chi invece si interroga se «il like di Chiara può andare sul curriculum». Qualcuno scrive «quei piedi sono più lunghi della piscina», mentre un altro follower consola la fashion blogger dicendo che «i piedi di Fedez sono comunque più brutti». Il nome del vincitore di questa singolare gara per ora non c’è, Chiara Ferragni non si è ancora pronunciata, ma una cosa è certa: starà ridendo anche lei, con tanta sana autoironia.

