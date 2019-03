Chiara Ferragni e la foto con il pancione: «Non l'ho condivisa prima, ero insicura»

di Emiliana Costa

L'influencer più famosa del mondo ha postato uno scatto dello scorso anno, che la vede ritratta alleNell'immagine Chiara è in reggiseno, con un paio di jeans bianchi macchiati. Ecco le sue parole.«Questa ero io, esattamente un anno fa. Ero incinta di 36 settimane, a casa a riposo a Los Angeles, con Mati e Fede al mio fianco, pronti a incontrare il mio bambino.questa foto e non perché avevo una macchia sul jeans bianco.Non sono sempre sicura di me stessa e anche se ho una grande relazione con il mio corpo la maggior parte del tempo, una gravidanza è sia magica che difficile su così tanti livelli. Solo le donne che l'hanno provato possono davvero capire. Ora, un anno dopo, tenendo tra le braccia la mia persona preferita nel mondo, posso dire questo:Per tutte le volte che mi hai fatto battere il cuore, per tutte le volte che mi hai amato di nuovo, anche quando non ti amavo abbastanza. Per riprendermi ogni volta e farmi vivere la vita, giorno dopo giorno. Per svegliarsi, ogni mattina. Ma soprattutto per creare vita., ogni volta che ci guardiamo allo specchio. È così che inizia la rivoluzione della fiducia in se stessi. Ama prima te stesso, così che anche gli altri ti ameranno».Le parole di Chiara Ferragni hanno toccato i fan. Le follower mamme sono con lei: «».