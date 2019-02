Chiara Ferragni e la foto in ufficio con gli occhiali: «Faccia di chi non fa un c***»

di Emiliana Costa

Chiara Ferragni e lo scatto sul lavoro. L'influencer più famosa del mondo ha condiviso su Instagram un selfie con gli occhiali, probabilmente nel suo ufficio. Ginguetta ironica Chiara: «Tipica faccia da imprenditrice digitale (o meglio di chi ancora non ha capito qual è il mio lavoro)». Neanche a dirlo, piovono una valanga di commenti. E i soliti haters non mancano.«Tipica faccia da chi non fa un c***. Mort*** tua». E ancora: «Ma fatti una vita decente st***». La moglie di Fedez, però, pare non essersela presa e ha risposto con ironia ai commenti al vetriolo. «Devo farmi una vita decente? Grazie per il consiglio». E a chi l'accusa di non fare niente nella vita, replica così: «La descrizione (della foto, ndr) l'hai letta bene».Haters a parte, lo scatto di Chiara Ferragni versione business woman piace ai fan dei Ferragnez e in poco tempo riceve una pioggia di like.