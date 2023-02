Chiara Ferragni a Sanremo 2023, la sua presenza vale 39 milioni di euro sul web

Criticata o adorata, Chiara Ferragni a Sanremo 2023 si è dimostrata un valore aggiuto per il Festival. E non è solo un modo di dire. L'infleunecr italiana più famosa del mondo ha registrato da sola, nel corso del programma, 39 milioni di euro di miv (Media Impact Value). Lo riporta Launchmetrics, un sistema che misura, tramite algoritmo, l'impatto di placement e citazioni sulle varie voci del settore Moda, Lusso e Beauty.

Il Festival ha più che raddoppiato le sue performance, chiudendo la 73esima edizione con 310 milioni di euro in Miv. Rispetto all'edizione dello scorso anno, c'è stato un +133%, visto che nel 2022 la kermesse si era fermata a 133 milioni. E il merito (in gran parte) sembra essere proprio suo.

Quanto vale la Ferragni

In altre parole quando Chiara Ferragni è apparsa in cima alle scale vestita dell'abito scultura di Schiaparelli facendo parlare di sé, il suo make up artist, Manuele Mameli, ha potuto calcolare l'impatto avuto dal look sulla carta stampata, online e sui social e la casa di moda che ha realizzato l'abito ha potuto calcolare l’impatto totale generato sui diversi tipi di media come giornali, media di proprietà, influencer e partner. Ebbene, secondo questo criterio, dice Launchmetrics, Chiara Ferragni, che durante la prima serata della kermesse ha sfoggiato quattro creazioni realizzate per lei da Maria Grazia Chiuri, direttore creativo del womenswear di Dior, portando al Festival di Sanremo gli abiti manifesto contro la violenza psicologica sulle donne, ha registrato 9,3 milioni di euro in miv. Per la finale, la casa di moda che ha vestito la star è stata Schiaparelli. Il marchio di Diego Della Valle ha raggiunto quasi 3 milioni di euro in miv. Il top placement con il marchio è stato postato da Ferragni e ha fruttato 702,45 mila euro. Sanremo invece raddoppia. Il Festival archivia la 73ª edizione con 310 milioni di euro in miv. Secondo Launchmetrics, la kermesse ha registrato un valore più che doppio (+133%) rispetto alla scorsa edizione, che ne aveva ottenuti 133 milioni.

Secondo un’analisi Nielsen i look di Dior hanno generato oltre mille post, con una media di 14 mila interazioni per condivisione. Invece, Schiaparelli, ha realizzato 456 post con una media di oltre 20 mila interazioni per post.