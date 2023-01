Fedez, cosa significa il nuovo tatuaggio: la dedica ai figli dopo la malattia. «La fenice dal fuoco di Leo e Vittoria»

Fedez ha mostrato ai suoi 14,5 milioni di follower il suo nuovo tatuaggio. Il rapper si è fatto fotografare completamente nudo, di spalle, per esibire il maxi-tattoo che copre tutta la schiena, un gluteo e si conclude sul retro della coscia. Eseguito dal tatuatore Luca Natalini in più sessioni, rappresenta una fenice che risorge dalle ceneri di un fuoco intorno al quale si scaldano due bambini, Leone e Vittoria, i due figli di Fedez e Chiara Ferragni.

Il rapper su Instagram ha scritto: «L'araba fenice stringe fra gli artigli l'ago dei punti di sutura e rinasce dalle ceneri generate dal fuoco acceso dai miei figli. Per la forza che siete riusciti a darmi in questo nuovo capitolo della mia vita. Leone e Vittoria».

Cosa significa il nuovo tatuaggio di Fedez

Il riferimento è al raro tumore al pancreas per il quale è stato operato lo scorso anno. Fedez ha ammesso di aver avuto seriamente paura per la sua vita, vista la pericolosità della malattia che lo ha colpito, arrivando a temere di non riuscire a vedere i suoi figli crescere. Tuttavia, anche grazie all'affetto dei piccoli Leone e Vittoria, il cantante milanese ha affrontato brillantemente l'intervento e il periodo di convalescenza. E ora quei «punti di sutura», che sul corpo di Fedez hanno lasciato una cicatrice ancora molto evidente, si sono tramutati in una fenice, simbolo di rinascita.