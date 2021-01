Chiara Ferragni chiede a Leone di mettere in ordine, lui si rifiuta. La sua risposta spiazza tutti: «Ma che dice?». L'imprenditrice digitale ha appena condiviso un tenero video del figlioletto intento a correre in salotto, tra cuscini alla rinfusa. Mamma Chiara chiede al piccolo di riordinare, ma lui spiazza tutti.

«Sto facendo il casinista mamma», replica baby Leone. A quel punto interviene papà Fedez: «Non è una bella cosa fare il casinista». Chiara Ferragni allora ci riprova: «Mettiamo a posto Leone?». Ma lui, alzando le spallucce, ribadisce: «Sto facendo il casinista mamma». La tenera frase ha sciolto il cuore dei fan.

Immediati i commenti su Instagram. «Ma come risponde? Ha 30 anni?». E ancora: «È super intelligente, sembra più grande». C'è anche chi si complimenta con mamma Chiara Ferragni e papà Fedez: «Avete cresciuto questo bambino dolce e simpatico. Ma come gli vengono certe risposte?». Neanche a dirlo, è boom di like.

Intanto, cresce l'attesa per la nascita della secondogenita di casa Lucia-Ferragni. Il nome della bimba - che nascerà tra meno di due mesi - è ancora top secret. Ma sono tante le ipotesi dei follower. Tra i più accreditati, Rachele, nome scelto per la bambola di Leone. Che sia un modo per abituarlo all'arrivo della sorellina? Staremo a vedere.

