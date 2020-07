Chiara Ferragni e la cagnolina malata di tumore: «Inizierà la radioterapia in un centro oncologico di Zurigo». Pochi giorni fa l'influencer, tra le lacrime, aveva condiviso su Instagram la notizia della malattia della sua cagnolina Matilda. Ora gli aggiornamenti.

«La Mati - spiega Chiara Ferragni in una story - è stata visitata a Zurigo, la tac completa su tutto il corpo, in un centro oncologico per gli animali considerato uno dei migliori d'Europa. È tornata in forma, noi siamo ottimisti perché ci hanno detto che c'è possibilità che il tumore non si ingrandisca. Domenica la riporteremo a Zurigo io e Fedez per la prima seduta di radioterapia».

Sul suo profilo Instagram, sono tanti i commenti dei fan: «Chiara in questi giorni si vede che hai uno sguardo triste». E ancora: «Ti siamo vicini, forza Mati».

