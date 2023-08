Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, le vacanze infinite scatenano polemiche: «Siete parassiti sociali»

Vacanze infinite per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Dopo un lungo viaggio in van per la Provenza, ecco i due promessi sposi tornare a Trento e immergersi nella natura con pranzi con viste mozzafiato. Tutto rigorosamente ricondiviso sui social in diversi post: foto, sorrisi, selfie e quant'altro. Non mancano neanche i bagni in piscina, per allontanare il caldo torrido di questa estate. Tutto qui? Non proprio, c'è chi guardando i post della sorella di Belen non gradisca tutto questo divertimento che ormai va avanti da giugno e scrive senza filtri: «E' dall'inizio dell'estate che postate foto dove siete in giro, mi chiedevo quando tornate a lavorare...che sciocca, a volte dimentico che i parassiti sociali non tornano a lavorare perchè non lavorano» scrive un utente inviperita dai post di Cechu.

I commenti al veleno

Ma questo non è l'unico.

Basta scorrere sotto il post per vedere i numerosi commenti rivolti a Cecilia e Moser, non poco gradevoli. C'è chi scrive che il divertimento dei due ex gieffini non è meritato: «Grazie a noi lei fa quella vita e può stare tutti i giorni a godersi la famiglia». E chi critica le pose della Rodriguez in selfie: «Odiosa sempre con quella lingua fuori!».

In camper

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno scelto di trascorrere qualche giorno in giro per la Francia, partendo dalla Provenza e visitare vari borghi a bordo del loro camper. Un'esperienza insolita che i due hanno voluto condividere per rafforzare il loro legame, al di fuori del lusso e di tutte le comodità che la loro vita insieme permette. Mentre Chechu preparava il letto dentro al camper, che occupava l'intero spazio, Ignazio riprendeva la scena, mostrando anche il tavolino dove avrebbero mangiato e il resto della roulotte. Una vita di coppia "perfetta".