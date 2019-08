Caterina Balivo, doccia hot in barca poi quella critica tanto fastidiosa

Caterina Balivo augura buon Ferragosto ai suoi followers su Instagram con due scatti davvero sensuali. La bella conduttrice ha pubblicato due foto in costume da bagno mentre risale dal mare a bordo di una barca. Doccia alla mano, la Balivo spruzza acqua e sorride nascosta da un grosso paio di occhiali da sole. «Buon Ferragosto a tutti !!!!!!!!», scrive Caterina Balivo, e le risposte dei fan non tardano ad arrivare.

In tanti le augurano a loro volta buon, ma non mancano i commenti piccanti e qualche critica. Il primo è quello dello speaker di Kiss Kiss Italia Pippo Pelo, che le scrive: «Una volta ho fatto il giudice alla finale di Miss Maglietta bagnata, tu avresti vinto». Un altro follower scrive: «Sei troppo figa! A quasi 40 anni sei la più bella indiscussa.. inoltre il tempo ti migliora sempe!». La piccola critica? «Sei molto bella, ma usi sempre i costumi della nonna», le scrive un uomo.Un commento fastidioso per, sempre molto elegante nei suoi look e attenta a non mostrare troppo. Solo qualche giorno fa, commenti simili erano stati fatti a un'altra foto della Balivo, che aveva pubblicato il suo look di ritorno negli studi Rai per preparare la nuova edizione di Vieni da me: «Tutto sempre più vecchio: dal tuo viso alle scarpe… Come la tv che fai d’altronde…».La risposta di? Il suo sorriso smagliante che va oltre le cattiverie gratuite.