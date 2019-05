Carlotta Mantovan di nuovo sorridente, passeggiata e shopping con la figlia Stella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, a un anno dalla scomparsa del marito Fabrizio Frizzi, ha ripreso con forza la vita di tutti i giorni con al fianco laStella, che ha recentemente compiuto sei anni. La Mantovan è tornata la lavoro in Rai, con programmi come “Portobello” e “Tutto salute” e quando non è davanti alle telecamere trascorre il tempo assieme alla piccola.Lo scorso 26 marzo 2018 infatti il conduttore è tragicamente venuto a mancare nell'ospedale Sant'Andrea di Roma, a causa di un'emorragia cerebrale, a sessant’anni, lasciando moglie e figlia. Carlotta, che è stata affiancata nel suo dolore dall’affetto degli amici e dei parenti, è riuscita col tempo a superare il dolore anche per la piccola Stella e ora appare di nuovo felice e sorridente.Mamma e figlia sono state fotografate da “Chi” durante una passeggiata per la Capitale, con fermata in un negozio di scarpe, dove Stella sembra un po’ indecisa sugli acquisti. Fatte le compere le due tornano a casa, mentre Carlotta cerca di aggiustare il foulard della figlia che, troppo lungo, rischia di strusciare a terra.