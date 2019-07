Carlo Cracco con il proprio yacht in vacanza a Ponza con la famiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si gode qualche giorno di relax sull'Isola di Ponza. L'ex giudice di Masterchef è infatti arrivato a Ponza da qualche giorno insieme alla moglie e ai figli, ormaggiando il suo yacht vicino alla costa. Molto discreto come sua consuetudine Cracco era vestito con una camicia di lino bianco e portava un cappellino rosso in testa, quasi a non voler farsi riconoscere, per non attirare l'attenzione e magari godersi la propria famiglia passando inosservato.Nel pomeriggio, invece, si è concesso un po' di sport, godendosi lo splendido mare dell'isola.Cracco infine ha concluso la giornata nel ristorante più esclusivo di Ponza, Acqua Pazza di Gino Pesce con lo chef Patrizia Ronca - una stella michelin - godendosi la cena con la famiglia seduto su un tavolo con vista sul porto di Ponza.