Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme: il dettaglio social è la prova inconfutabile

Adesso c'è la prova inconfutabile. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme ufficialmente. Proprio come cantava Antonello Venditti in «Amici Mai», certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. E l'amore tra Belen e Stefano è l'emblema di una storia d'amore che non finisce mai. Dopo il divorzio nel 2017, molti fan aspettavano questo momento e finalmente è arrivato. Un dettaglio social apparso sul profilo Instagram di Stefano De Martino è la prova della loro ricongiunzione.

Cosa c'è di più ufficiale di una fede ricomparsa al dito di lui, in ambito social? È proprio quello che è successo in una storia su Instagram: il ballerino e coreografo, quest'anno anche presente ad Amici di Maria De Filippi, ha ufficializzato così il suo ritorno di fiamma con la showgirl argentina, per la gioia dei fan più attenti ai dettagli della sua vita.

Diventano ormai virali le prove ulteriori del ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belén Rodríguez. Si tratta di prove inequivocabili: in una Instagram Stories è riapparsa la fede al dito del ballerino e coreografo, quella che sancì l'unione di Stefano con Belén Rodríguez nel lontano 2013, prima che i due divorziassero nel 2017.

Questo è il secondo riavvio di una delle coppie più gettonate dal gossip italiano: Belén e Stefano infatti si riavvicinarono già nel 2019, ma il tentativo finì male un anno dopo. Il secondo ritorno di fiamma potrebbe essere quello buono, dopo che lei ha chiuso le sua relazione con Antonino Spinalbese e lui è uscito da una lunga fase sentimentale incerta, durante la quale gli sono state attribuite diverse relazioni poi smentite, l'ultima con Paola Di Benedetto.

Giri immensi che li hanno riportati insieme, proprio come cantava Venditti. Il loro amore è tornato e adesso è ufficiale.

