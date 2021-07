Belen Rodriguez manca pochissimo al parto, la confessione ai fan: «L'aspetto da un momento all'altro»

Belen Rodriguez è prossima al parto e lei stessa afferma che manca ormai pochissimo alla nascita di Luna Marì. La showgirl è ormai arrivata alla fine della gravidanza e sta per conoscere la sua secondo genita avuta dal nuovo compagno Antonio Spinalbanese dopo la chiusura definitiva della turbolenta storia d'amore con Stefano De Martino, papà del suo primo figlio, Santiago. Nei commenti del suo ultimo post su Instagram ha spiegato che manca "pochissimo" e di aspettarla "da un momento all'altro".

Belen Rodriguez, cosa farà dopo la nascita della figlia? Non ha alcuna intenzione di lasciare la tv

Belen al figlio Santiago: «Non vizierò Luna come te». La risposta del bimbo spiazza tutti

Alcuni le hanno chiesto se era emozionata e lei ga risposto: «uhhhh tantissimo, ma tantissimissimo». Nei recenti scatti Belen ha mostrato veramente un pancione esplosivo, anche se ha anche ammesso di aver scelto di vivere questa seconda gravidanza in modo più privato, essendo più gelosa di questo momento che sta vivendo. Nella foto postata su Instagram Belen risponde ai fan dicendo di non essersi privata di nulla in gravidanza e i followers sembrano gradire elogiandone la bellezza.

