Belen Rodriguez incinta, ora è ufficiale. Lei a Chi: «Sono al quinto mese. Sento che è una bimba»

Belen è incinta: ora è ufficiale. È stata la stessa showgirl argentina a comunicare la gravidanza, al settimanale Chi che le ha dedicato la sua copertina di questa settimana: per lei è il secondo figlio, concepito dalla relazione con Antonino Spinalbanese, dopo il piccolo Santiago che venne alla luce dal matrimonio con Stefano De Martino.

Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese, la dedica su Instagram: «Ringrazierò Dio ogni giorno per aver fatto incrociare le nostre strade»

«Sono entrata nel quinto mese di gravidanza», le sue parole. Belen e Antonino stanno insieme da poco meno di un anno: galeotta una vacanza a Ibiza per la showgirl e l’ex parrucchiere di una delle catene di saloni più rinomate al mondo. «Quando l’ho visto, ho pensato ‘che bel ragazzo’. Era il mio genere, per me è stato un colpo di fulmine», ha detto Belen, che lo ha definito «un uomo gentile», nonostante a lei siano sempre «piaciuti gli stronzi».

«Il sesso del bambino non lo sappiamo ancora, e non abbiamo scelto nemmeno il nome», fa sapere lei. Ma «sento che sarà una bambina». E al settimanale Chi parla anche Antonino: «Belen è riuscita a tirare fuori quello che avevo dentro, non sono mai stato così protettivo o affettuoso. Mi immaginavo una donna diversa, è la persona più sincera che abbia mai conosciuto, una donna che trova il lato bello in ogni cosa».

