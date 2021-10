Belen Rodriguez in crisi con Antonino Spinalbanese? Lei rompe il silenzio : «Resta single...»

Il gossip impazza da giorni e sembra che l'amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese sia al capolinea. Sono trascorsi pochi mesi dalla nascita della loro figlia e oggi la showgirl argentina rompe il silenzio scrivendo uno strano messaggio nelle stories di Instagram. Parole che invitano a restare single finché non si trovi la persona giusta, quella in grado di affrontare la tempesta.

Belen Rodriguez rompe il silenzio

«Resta single fino a che non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia e con una lacrima sul suo viso che non noterai a causa della pioggia, ti dirà che sei la cosa più bella che non cercava ma che sotto sotto sperava di trovare», si legge su Instagram.

Belen Rodriguez e la crisi con Antonino Spinalbanese

Parole ambigue che fanno riflettere, soprattutto perché non sono trascorsi neanche due anni dall'inizio della storia d'amore tra la showgirl argentina e il parrucchiere. Da più di un mese di Belen e Antonino insieme non c’è più traccia. L’ultima volta risale al compleanno dell’argentina che il 20 settembre ha spento 37 candeline.

