Belen, i viaggi per dimenticare Elio Lorenzoni e il dettaglio (sull'anello di fidanzamento) che non sfugge ai fan

Belen Rodriguez, dopo la (presunta) fine della storia d'amore con Elio Lorenzoni, si sta godendo appieno la sua "singletudine". Viaggi, cene, selfie sorridenti allo specchio, stesura di poesie e lettura di libri filosofici, nemmeno troppo semplici (Belen si fotografa spesso con lo scritto "Così parlò Zarathustra" di Nietzsche). Nel suo ultimo post che, come sempre, ha collezionato in pochissimo tempo, apprezzamenti su apprezzamenti e migliaia di commenti, la showgirl si è definita una formica viaggiatrice e ha, poi, lanciato un messaggio ben chiaro. I suoi fan, però, si sono concentrati anche su un altro dettaglio.

Il post Instagram di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ha pubblicato un nuovo post sul proprio profilo Instagram: un mappamondo, vari quadri di viaggi e famiglia, diverse frasi motivazionali e non e un selfie in cui mostra il suo outfit casalingo ma non il suo volto. La didascalia che accompagna le foto un po' kitsch, recita: «La hormiguita viajera» che tradotto significa «La formichina viaggiatrice». Effettivamente, negli ultimi tempi, Belen è spesso in viaggio, prima, è stata in Scozia e, poi, a Dubai. L'importante, però, è che per i fan, la mamma di Santiago e Luna Marì sia tornata a sorridere dopo l'ennesima presunta delusione d'amore derivata dalla sempre presunta fine della storia con Elio Lorenzoni del quale Belen non ha più parlato. La showgirl è solita comunicare nei social con frasi sibilline e criptiche e i suoi follower pensano che una di queste si riferisca proprio al gossip con l'imprenditore bresciano. Infatti, in uno degli scatti pubblicati da Belen c'è una frase che dice: «Non giudicare!».

Il dettaglio notato dai fan

Belen Rodriguez, nelle numerose foto e storie che posta su Instagram, non indossa più nemmeno l'anello che Elio Lorenzoni le aveva regalato durante la loro vacanza da sogno alle Maldive.

Ora, come gioielli, la showgirl porta semplici anellini d'oro e qualcuno le ha scritto: «Quello è ciò che è rimasto dell'anello di fidanzamento?», con l'emoticon con le lacrime dalle risate. Ecco, appunto, tanto perché non si dovrebbe giudicare...