Barbara Berlusconi incinta del quinto figlio: nascerà a metà novembre

Barbara Berlusconi è di nuovo in dolce attesa. E' prevista per metà novembre, a quanto apprende l'Ansa, la nascita del suo quinto figlio (se maschio o femmina non si sa ancora), il terzo con il compagno Lorenzo Guerrieri, imprenditore nel settore immobiliare. Al quarto mese di gravidanza, la figlia di Veronica Lario e del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha già dato alla luce Alessandro (nel 2007), Edoardo (2009), Leone (2016) e Francesco (2018). In questi anni l'ex ad del Milan è rimasta attiva su più fronti: è amministratore delegato della Holding 14, la società, di cui sono soci anche i fratelli Luigi ed Eleonora, che controlla il 21,42% di Fininvest e investe in particolare nelle start up e nel digitale; è impegnata nella cultura attraverso la galleria d'arte contemporanea Cardi Gallery e nel sociale con progetti educativi a sostegno di studenti con disturbi specifici dell' apprendimento.

