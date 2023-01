Antonino Spadaccino innamorato di un uomo fidanzato con una donna. L'indiscrezione: ecco chi è

Antonino Spadaccino a Verissimo ha raccontato di essere innamorato. Il vincitore di Tale e Quale show ha ricordato di aver subito insulti in passato, di essere stato giudicato per la sua fisicità e la sua sessualità e di averne molto sofferto. Nel tempo è riuscito a superare questo dolore e anche se oggi si ritiene una persona serena ha ammesso che l'amore è una nota dolente.

La confessione a Silvia Toffanin

Antonino ha detto a Silvia Toffanin di essere innamorato, ma non sarebbe il suo un amore facile. Ha spiegato che è innamorato di un uomo conosciuto nel mondo dello spettacolo che però ha una moglie e lui, come ha chiarito, non vuole essere una persona che rompe le famiglie. Ci si è interrogati su chi potesse essere il misterioso uomo e la risposta potrebbe arrivare da Deianira Marzano.

I rumors

L'esperta di gossip ha detto che l'amore di Spadaccino potrebbe essere Gilles Rocca. L'attore e regista romano è però è fidanzato con l’attrice Miriam Galanti. I due hanno avuto una crisi dopo la partecipazione di lui a L'Isola dei famosi, ma nei mesi successivi si è risolto tutto e stanno insieme ormai da 12 anni. Recentemente hanno dichiarato di sognare il matrimonio e di desiderare un figlio.