Antonella Mosetti attacca Giulia De Lellis: «Non era nessuno, l'ho fatta diventare famosa io»

Rapporti tesi, anzi di pià. Rapporti burrascosi: Antonella Mosetti attacca pesantemente Giulia De Lellis. La showgirl 46enne durante una diretta social si scaglia contro l’influencer 25enne e sottolinea con tono pesante: "L’ho fatta diventare famosa io”. Non ha ancora dimenticato la lite furiosa con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne al GF Vip nel 2016, quando nella Casa c’era pure Andrea Damante.

Al Grande Fratello Vip le due se ne dissero di tutti i colori. Tutta colpa di Damante. Asia Nuccetelli, la figlia di Antonella, anche lei concorrente al reality con la mamma, si era avvicinata troppo al tronista, così, quando Giulia varcò la porta rossa per fare una sorpresa al fidanzato, scoppiò il caos. Nonostante il freeze la De Lellis, rivolgendosi ad Asia, disse una frase poi diventata quasi un cult: “Se solamente potessi ridargli la sua maglietta e poi andare a giocare un po’ più in là”. Antonella non riuscì a rimanere in silenzio e lo scontro tra le due si accese.

