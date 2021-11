«L'anello di Lady Diana? Non doveva essere al dito di Kate, ma a quello di Meghan»

L'iconico anello di fidanzamento di Kate Middleton, appartenuto a Lady Diana, avrebbe dovuto essere regalato a Meghan Markle. È risaputo essere una pratica comune che i gioielli reali vengano tramandati di generazione in generazione. Ma in pochi sanno che l'iconico anello, uno zaffiro ovale da 12 carati circondato da 14 diamanti tondi incastonati in oro bianco da 18 carati, che si stima valga circa 390mila sterline, avrebbe dovuto essere al dito di Meghan e non di Kate.

Il famoso anello, infatti, era uno degli oggetti che i suoi figli chiesero di conservare dopo la sua morte nel 1997, ma a richiederlo non fu il principe William, bensì suo fratello Harry.

Il principe William si è inginocchiato durante un viaggio privato in Kenya per porre l'importante domanda alla sua futura sposa Kate, ricordando in seguito: «Abbiamo trascorso un po' di tempo in privato insieme ad alcuni amici e ho deciso che era il momento giusto». Ma non fu lui a chiedere di conservare il famoso anello che ora Kate Middleton sfoggia in qualsiasi occasione.



Il duca di Cambridge voleva tenere qualcos'altro che apparteneva alla sua defunta madre, secondo una fonte reale vicina. Nel documentario The Diana Story di Amazon Prime, l'ex maggiordomo di Diana, Paul Burrell, ha affermato che quando la principessa del Galles è morta, ai suoi due figli è stata data l'opportunità di tenere un oggetto speciale che le apparteneva come ricordo.

Burrell ha ricordato che il principe William disse: «Vorrei l'orologio Cartier della mamma, quello che le ha regalato nonno Spencer per il suo 21° compleanno», mentre fu il principe Harry a voler tenere l'anello di fidanzamento. Ha ricordato che il principe Harry in quell'occasione dichiarò: «Ricordo quando tenevo la mano della mamma quando ero un bambino e quell'anello mi faceva sempre male perché era così grande», motivo per cui aveva un tale valore sentimentale per lui.

Ma a Meghan Markle sicuramente non è andata male. L'anello di fidanzamento di Meghan, infatti, è composto da due diamanti che provengono dalla collezione personale di Diana e sono incentrati sul diamante principale che proviene dal Botswana, un Paese che ha forti legami sentimentali con la coppia. Durante la loro intervista di fidanzamento, il principe Harry ha dichiarato alla BBC: «I piccoli diamanti su entrambi i lati provengono dalla collezione di gioielli di mia madre per assicurarsi che sia con noi in questo folle viaggio insieme».

