Amanda Bynes, nuda in strada mentre ha una crisi nervosa: la star dei film per ragazzi ricoverata in psichiatria

Amanda Bynes, l'ex star bambina idolo dei ragazzini, è stata ricoverata sotto osservazione in un reparto di psichiatria dopo essere stata fermata dalla polizia mentre vagava per le strade del centro di Los Angeles nuda e senza meta, secondo quanto riporta TMZ.

Nuda in strada, poi il ricovero

L'attrice, riporta una fonte al magazine, avrebbe anche fermato un'auto dicendo al guidatore che stava affrontando una crisi psicotica a causa del suo disturbo bipolare, poi ha chiamato personalmente i soccorsi. Amanda Bynes è poi stata portata in una stazione locale della polizia e in seguito ricoverata. Attualmente si trova in ospedale e vi rimarrà per diversi giorni.

Il disturbo bipolare

Quasi esattamente un anno fa, nel 2022, Bynes è riuscita a liberarsi dalla tutela legale della madre durata 9 anni. Nel 2013 i medici le avevano diagnosticato un disturbo bipolare e la baby star (oggi 36enne) aveva cominciato a manifestare atteggiamenti pericolosi per sé e per gli altri: in n caso aveva acceso un fuoco nel vialetto che conduceva alla casa del suo vicino, rischiando di ferire il suo cane.

La carriera

Amanda Bynes è stata, tra mìla metà degli anni Novanta e l'inizio dei Duemila, la presentatrice di uno show che portava il suo nome, The Amanda Show, sul canale Nickelodeon. A partire dal 2002 è stata co-protagonista nella sit-com Le cose che amo di te e ha recitato in alcuni film per teenager come Hairspray - Grasso è bello, She's the Man e Sydney White - Biancaneve al college. Nel 2006 la Bynes finì al primo posto della classifica Le 25 star più attraenti sotto i 25 anni del magazine Teen People, mentre nel 2007 venne descritta da Forbes come la quinta giovane star sotto i 21 anni più pagata, guadagnando due milioni e mezzo ad ingaggio.