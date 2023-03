Giulia Salemi e la nuova tecnica per asciugare i capelli: «Il mio metodo preferito». Il consiglio che piace ai fan

Giulia Salemi condivide spesso con i suoi follower su Instagram momenti di vita quotidiana in cui dà consigli su make up o beauty routine da seguire per avere una pelle luminosa e ben curata. L'influencer, però, non si limita solo al trucco ma anche al parrucco. Nell'ultima storia che Giulia ha postato sul proprio profilo Instagram mostra ai suoi fan un nuovo metodo (o almeno il suo preferito) per avere una piega perfetta.

La tecnica di Giulia Salemi

Quando si ha poco tempo perché già dalla prime ore della giornata bisogna correre da un posto all'altro, unire l'utile al dilettevole è la soluzione migliore. Proprio per questo Giulia Salemi ha mostrato ai suoi follower come si asciuga i capelli e allo stesso tempo si rilassa. L'influencer è stesa sul letto con la sua folta chioma che scivola giù dal piumone e il fon in mano che segue la direzione dei capelli. La speaker di Radio 101 ha postato la storia all'alba e ha scritto: «La mia tecnica preferita per asciugare i capelli. Buongiornissimo, solo tre ore e mezza di sonno e si vola, però sto lavorando a un progetto davvero bello».

Giulia Salemi ha dormito solamente tre ore perché è stata impegnata fino a tarda notte con il GfVip: all'interno del programma, lei ha il ruolo di opinionista social. L'influencer è molto amata dal pubblico in studio e anche dai telespettatori a casa che le riservano sempre belle parole sui social.