Allegri e Nina Lange Barresi, amore ufficiale: paparazzati insieme, chi è la donna che ha preso il posto di Ambra Angiolini

Lo stadio può essere lo scenario perfetto per molti eventi: premiazioni, vittorie, dediche, addii al calcio dopo una vita passata a correre dietro ad un pallone, nascondere amanti e rivelare nuove relazioni.

Ma se per Francesco Totti, l'Olimpico di Roma è stato la location dell'inizio della fine del suo matrimonio con Ilary Blasi, a causa delle foto scattate dai paparazzi, con accanto Noemi Bocchi, per Max Allegri, l'Allianz Stadium potrebbe rappresentare un buon auspicio per una relazione che procede già da qualche anno (soprattutto dopo la vittoria contro il Napoli).

Andiamo a scoprire meglio cosa è successo durante Juve- Napoli, la partita tenutasi a Torino venerdì 8 dicembre.

La storia d'amore con Nina è ufficiale

Max Allegri sembra essersi lasciato alle spalle la relazione con Ambra Angiolini, giunta al capolinea a causa di presunti tradimenti di lui. Da qualche tempo ha ritrovato il sorriso accanto a Nina Lange Barresi, di cui, tuttavia non si sa praticamente nulla perché non ha nessun account social.

L'apparizione a sorpresa di Nina allo stadio della Juve durante la partita contro il Napoli ha portato bene alla squadra bianconera che ha battuto gli (ormai ex) campioni d'Italia, per 1 a 0 grazie al goal di Gatti.

La loro relazione ha avuto inizio tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, ma solo la scorsa estate i paparazzi di Chi sono riusciti a beccarli.

Venerdì Nina e Max hanno ufficializzato il loro amore anche di fronte allo stadio, la seconda casa dell'allenatore juventino, come mostrano le foto di Diva e Donna.