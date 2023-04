Alessia Marcuzzi, il video sexy in bikini fa impazzire i fan: «Fai sempre girare la testa»

Alessia Marcuzzi è molto attiva sui propri profili social e, infatti, spesso pubblica foto e video delle sue attività, dei suoi balletti improvvisati davanti allo specchio oppure dei suoi progetti lavorativi. L'ultimo post che la conduttrice ha postato su Instagram ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan che la seguono molto appassionatamente. Il fisico che sfoggia Alessia a 50 anni è da urlo.

Il post Instagram di Alessia Marcuzzi

Bikini dai toni chiari, capelli sciolti e nessuna traccia di make up in viso, un po' di sabbia sulle gambe. È così che si è lasciata immortalare Alessia Marcuzzi nelle ultime foto che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. La conduttrice si è concessa alcuni giorni di vacanza insieme alla figlia Mia, in un luogo caldo e proprio per questo, spesso nei giorni scorsi, si è fatta vedere in bikini, in spiaggia e mentre gustava frutta esotica. Alessia si è quindi presa una pausa dalla città per le vacanze di Pasqua ma anche per riposarsi visti i tanti impegni di lavoro.

I commenti dei fan

Alessia Marcuzzi è molto seguita sul proprio profilo Instagram che conta cinque milioni e mezzo di follower. Alcuni fan della conduttrice hanno commentato le foto sexy, scrivendo: «Fai sempre girare la testa», «Sei davvero bellissima» oppure ancora «Hai sempre un fisico super».