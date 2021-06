Vacanza a Ibiza tra donne: Alba Parietti e Paola Barale ridono, scherzano e provocano

Idee sempre tante, carica idem. E continuano a far parlare di se. Alba Parietti e Paola Barale si sentono come “Thelma e Louise”: sono partite in coppia per una vacanza a Ibiza tra donne.

Le due sull’isola delle Baleari tornano ragazzine e si scattano selfie pure con Mahmood. La bella 59enne e la bionda 54enne si divertono un mondo in spiaggia e condividono i momenti spensierati sul social con i fan.

Noi siamo le Thelma e Louise di Ibiza…!”, spiega Alba mentre siede in auto accanto alla Barale. “Chi è Thelma e chi è Louise?”, domanda Paola. “Noi ce la scambiamo...”, poi dicono entrambe all’unisono sorridenti. E la vacanza prosegue a tutto gas.

