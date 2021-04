Akash Kumar a Domenica Live: «Ho preso tre antidepressivi e dormito per quattro giorni»

La mamma, ex modella, ha indirizzato il figlio verso l'ambiente della moda sin da quando aveva sei anni, ma il suo sogno è quello di diventare un grande attore, sfruttando il trampolino della televisione, che lo ha fatto conoscere al grande pubblico.

Akash Kumar, modello italiano-indiano e brasiliano, ha lasciato l'Isola dei Famosi, ma il mistero riguardo il suo passato non è scemato, anzi. Per questo motivo è intervenuto in studio da Barbara D'Urso durante Domenica Live: «Hanno detto che ho fatto l'intervento in Marocco, ho qui il passaporto, guardate se ho il visto di quel paese» racconta con tono piccato il modello, passando il documento alla presentatrice.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Isola dei famosi, Ilary Blasi criticata da Roberto Alessi:... ASFALTATO Isola 2021, Ilary Blasi furiosa con Akash: «Un altro avrebbe... TELEVISIONE Isola dei famosi, Elettra Lamborghini torna in studio con Tommaso... ISOLA DEI FAMOSI Isola dei Famosi 2021, Akash Kumar e il mistero degli occhi. La...

Il modello prosegue indicando le differenze degli occhi, come se indicasse a scuola una cartina geografica: «Questo occhio scuro è stato modificato digitalmente, se si fa lo zoom si nota assolutamente che il colore è digitale, hanno reso più scuro il mio occhio, ma è un trucco al computer. I miei occhi sono questi, sono quelli chiari. Non avrei potuto fare le campagne che ho fatto sul lavoro se fossi stato in Marocco. Io sono nato così, ma nel mondo c'è tanta invidia».

Akash esplode per le cattiverie ricevute: «Sono io anche nelle foto che hanno pubblicato da bambino, in braccio a mia zia, ma ho ricevuto delle critiche assurde. Tutta questa polemica sui miei occhi, è solo frutto di invidia. Molti dicono che avevo gli occhi neri da bambini, ma è tutta una questione d'invidia. Quando uno si mette d'impegno viene attaccato per questo. Sto imparando a farmi scivolare tutto addosso, ma adesso mi arrabbio ancora. Però davvero basta con queste insinuazioni».

Attacca poi Alex Belli che lo aveva attaccato: «Tu hai detto che, se avessi fatto l'intervento agli occhi, avrei dovuto dirlo!»

La replica in diretta di Alex Belli: «Io ti ho detto di scherzarci sopra, ironizza, non andare lì e non prenderla in questo modo. Ma io lo so che gli occhi sono i tuoi, ma non ho mai detto il contrario. Ciccio non ci siamo sentiti al telefono fino l'altro giorno? E che ti ho detto? Che devi sorridere a queste polemiche! Anche io ci sono passato quando mi attaccavano, ma ci son passato sopra».

La chiusa e il chiarimento di Akash: «Polemica chiusa, se sono così bello fatevene una ragione!».

Si passa poi al capitolo attacchi di panico e depressione, di cui Akash ha sofferto in passato, un racconto uscito fuori durante la permanenza sull'Isola, che lo ha messo alla prova, ma che lo ha aiutato a superare questi traumi del passato: «Depressione, attacco di panico, ho perso tantissimi chili, sono sceso a 72. Sono molto riservato ma mi ero lasciato con la mia fidanzata. Ho sofferto in silenzio, è stata dura. L'Isola mi ha forgiato, gli attacchi di panico sono improvvisi, sale l'ansia. Per superarli dovevo uscire, camminare, fare meditazione».

Poi arriva la dichiarazione choc: «Quattro o cinque mesi fa ho preso tre antidepressivi e ho dormito per quattro giorni, non sapevo neanche di essere al mondo. Ora sto meglio, questo è successo prima dell'Isola».

Ultimo aggiornamento: 18:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA