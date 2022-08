Jova Beach Party a Fermo, tutte le foto

FERMO - Tredici minuti e 21 secondi di diretta Instagram dal backstage del Jova beach party di Fermo per togliersi qualche sassolino dall'infradito prima che abbia la grande festa inizio. Tredici minuti e 21 secondi in cui Lorenzo Cherubini - t-shirt alla marinara bianca e rossa, collane floreali al collo e cappellino - gira nell'area adibita all'organizzazione dell'evento, con mille persone che gravitano attorno ad una tournee tanto amata dai fans di Jovanotti quanto osteggiata da ambientalisti e politici di tutta Italia. E i sassolini di cui sopra colpiscono in pieno il bersaglio da centrare. Qualche ora dopo, sul palco, ha salutato la folla con queste parole .