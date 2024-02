Otturata la condotta del serbatoio di San Gaetano, Pesaro resta senz'acqua

PESARO - Disagi per una grossa rottura idrica avvenuta questa mattina in via Pertini a Pesaro con la centralina-serbatoio di San Gaetano, che in pratica rifornisce tutta la città, che è stata completamente sommersa. L'acqua, che usciva a fiotti, ha in breve tempo allagato anche il parcheggio vicino. Nessun disagio per automobilisti e pedoni, problemi invece per molti cittadini che aprendo il rubinetto, nel pomeriggio, si sono trovati all'asciutto. L'origine del guasto - dopo i primi interventi di controllo - è stata individuata nella rottura di una volvola del peso di 60 quintali.