CIVITANOVA - La Regione Marche non ha concesso il patrocinio per il Marche Pride di Civitanova? Ci hanno pensato Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, e Micaela Vitri (consigliere regionale dem) ad assicurare la vicinanza della politica alla manifestazione che oggi ha raccolto circa 2mila persone (come l'anno scorso a Pesaro).