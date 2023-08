Lutto cittadino, tifosi e vip per il funerale di Carletto Mazzone: «Coriaceo di nascita, ascolano per scelta»

ASCOLI - Oggi la città di Ascoli si è fermata per dare l’ultimo saluto a uno dei suoi uomini migliori che l’ha fatta assurgere alla ribalta nazionale, Carletto Mazzone. In segno di lutto il sindaco Marco Fioravanti, a nome dell’amministrazione comunale, ha proclamato una giornata di lutto cittadino. Durante lo svolgimento dei funerali, i locali, le attività commerciali e gli uffici pubblici sono rimasti chiusi. Tanti gli ex calciatori, gli allenatori, i vip del mondo del calcio e le rappresentanze delle squadre presenti. In prima fila i tifosi ascolani e l'Ascoli guidato dal presidente Pulcinelli.