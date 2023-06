Inizia la rivoluzione del riscaldamento a pompe di calore: Vargas, il gigante svedese green, irrompe nelle Marche

STOCCOLMA (Svezia)- La rivoluzione, perchè di tale si parla, del riscaldamento a pompe di calore partirà dall'Italia. E avrà nelle Marche il suo sviluppo iniziale e, probabilmente, principale. Scenderà in campo in prima persona il gigante svedese Vargas, la holding nata nel 2014 che fa della sostenibilità e della decarbonizzazione il suo credo con l'obiettivo di ridurre dell'1% le emissioni globali di CO2 entro il 2050. Come lo farà? Con la neonata azienda presentata nella conferenza stampa di ieri all'Epicenter di Stoccolma "Aira", la quarta della propria galassia dopo le già note Polarium, Northvolt e H2 Green Steel ognuna di esse specializzata in un settore specifico, alle telecomunicazioni passando per le batterie di auto elettriche e acciaio green. Un investimento, per guardare solo all'Italia (qui partirà il progetto pilota che poi si estenderà all'Europa dove nascerà, a Wroclaw in Polonia, un impianto produttivo di altissimo livello entro il 2024), da oltre 60 milioni di euro che creerà in prima istanza oltre 3000 posti di lavoro specializzato e qualificato. Le Marche saranno assolutamente centrali in questa operazione grazie alla presenza, sul territorio, dei due attori principali in ambito nazionale di questo progetto. Progetto introdotto, tra gli altri, anche dal premier svedese Ulf Kristersson. Il cambiamento, garantito da figure imprenditoriali di spessore mondiale come Harald Mix (presidente di Vargas) e Martin Lewerth (Ceo di Aira, nella foto sotto), partirà dall'entroterra anconetano. E si concretizzerà grazie all'acquisto della Termocinque-Panzini Gruppo T5, operante tra Camerano e Sirolo nell'anconetano, con l'amministratore delegato del gruppo Filippo Luna che sarà anche il direttore delle operazioni in Italia. Decisiva la stima reciproca, nata in ambito lavorativo in forma diretta, con Mats Ulriksson responsabile numero uno di Aira Italia. Al resto hanno pensato la competenza dell'impresa, l'ambizioso programma di Vargas e la voglia di crescere in modo esponenziale partendo dal territorio fino ad arrivare il più in alto possibile.