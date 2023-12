Incidente in A14, in autostrada, tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio con coda di 3 Km in direzione Ancona. Lo schianto è avvenuto intorno alle 10.30. Messi di soccorso ancora in azione. Coda di 1 km anche tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, e tra Pedaso e Grottammare, ma questa volta per i soliti lavori. Un'accoppiata micidiale per la viabilità. (Foto a cura di Chiara Morini)