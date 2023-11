Perquisizioni e arresti, presi gli esperti dei furti d'auto

ANCONA - Ventidue furti d’auto in sette mesi, sempre con lo stesso modus operandi: la sostituzione della centralina originale con una analoga e l’utilizzo del jammer per disinnescare eventuali sistemi d’allarme. La gang dei banditi che andava a caccia di Volkswagen e Audi è stata fermata dall’operazione della Squadra Mobile di Ancona. Ieri, due pugliesi di 26 e 29 anni (già agli arresti domiciliari a Cerignola) sono stati portati in carcere con l’accusa di furto aggravato e continuato. Lo stesso reato è stato contestato ad altri due presunti ladri, anche loro pugliesi, rimasti indagati a piede libero. La ricettazione viene invece contestata al gestore di un autoparco di Cerignola dove - dice l’accusa - venivano ammassati i pezzi delle vetture rubate, pronti per essere venduti online.