Pregiudicato barese dorme in auto davanti al â€‹Comando dei vigili, multa e sequestro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Un quarantanovenne pugliese pluripregiudicato decide di addormentarsi di fronte al comando della Polizia Municipale. Dorme nell’auto messa di traverso tra via Cesare Battisti e via Umberto Maddalena. La vettura è senza assicurazione e senza revisione e l’uomo è senza patente. Risultato: si ritrova senza macchina. Il mezzo è stato sequestrato e sarà confiscato in più si aggiunge una supermulta.Il peccato veniale commesso dall’automobilista sconsiderato è stato di mettersi a dormire con l’auto contromano all’incrocio del centro città e davanti al comando dei vigili.Si era assopito intorno alla mezzanotte sulla sua Fiat Punto vecchio modello. Auto che per tutto il giorno era stata vista aggirarsi per le vie del centro, ragion per cui alla Polizia Municipale erano arrivate diverse segnalazioni di residenti preoccupati per l’andirivieni che aveva insospettito più di una famiglia. Dopo una giornata passata a girovagare il barese si era messo a dormire nel posto più sbagliato che potesse scegliere, a venti metri dal comando di Polizia. E il diavolo ci ha messo del suo perché, guarda caso, proprio in quelle ore c’era un pattugliamento massiccio di polizia e Vigili Urbani con tre pattuglie in circolazione. Così, senza revisione, con la patente revocata e l’auto in mezzo all’incrocio, l’automobilista se l’è andata a cercare.