Paura in zona Fratte Un violento frontale fra due auto con tre feriti

PORTO SANT'ELPIDIO - Pauroso frontale tra due vetture al quartiere Fonte di Mare, zona Fratte, di fronte al centro commerciale. Ricoverati all’ospedale tre uomini. Due giovani viaggiavano a bordo di una Bmw serie 3 e un anziano era al volante di una Peugeot 307. Sono intervenuti in forze gli agenti della polizia, in un secondo momento è arrivata la pattuglia della Polizia municipale con il comandante Luigi Gattafoni, i vigili del fuoco di Fermo sono intervenuti, come sempre nei casi in cui c'è da estrarre qualcuno dalle lamiere e il pronto soccorso della pubblica assistenza Croce Verde e 118 per il trasporto all’ospedale dei feriti.Restano da chiarire le cause del terribile scontro verificatosi pochi metri a ovest della rotatoria di fianco all’area carburante no logo, al confine tra Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare per Casette d'Ete. La Peugeot ha invaso l'area spartitraffico e con la parte posteriore si è trascinata un panettone dissuasore in cemento armato. I mezzi coinvolti, di traverso sulla strada, bloccavano la viabilità verso est e verso ovest. Secondo una sommaria ricostruzione, la berlina con a bordo due giovani viaggiava da mare verso monti e in senso inverso arrivava l’utilitaria, lo schianto ha fatto fare una mezza giravolta alle auto che si sono fermate di traverso sulla carreggiata.