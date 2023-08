PORTO SANT’ELPIDIO - E’ tutto pronto per immergersi nella settimana più rosa della riviera marchigiana, in tutto sono tre tappe: domani sera in piazza Garibaldi con Elettra Lamborghini in concerto dalle 22 e poi a seguire la due giorni venerdì alla Faleriense e sabato il super evento spalmato su tutta la città: la Notte più rosa della riviera marchigiana.

L’anteprima dell’evento clou della stagione estiva è con Elettraton, il secondo album in studio della cantante che sta spopolando in tutta Italia con il suo tour travolgente. Una serata da pienone che si chiuderà poi con il dj set insieme a Dj Frans, Miki Mercuri e Paolo Balestrieri per Radio Fm On the Night.



L’organizzazione



In previsione del consistente afflusso di pubblico è stata prevista l’apertura del Centro operativo comunale della Protezione civile e saranno a disposizione le principali aree sosta, l’area a sud dell’ex Fim con accesso organizzato in via Palermo e uscita da via Pesaro, il posteggio lato est di via Belgio, quello in prossimità di Villa Murri e alla stazione ferroviaria in via San Francesco d’Assisi. Già da ieri sera Porto Sant’Elpidio ha cominciato a tingersi di più rosa con il gigantesco fiocco luminoso alla Torre dell’orologio e gli addobbi alle vetrine dei negozi.

E’ previsto un contest con premi ai migliori tre allestimenti. Nei prossimi giorni, da nord a sud, le strade di Porto Sant’Elpidio saranno decorate con chilometri di nastri di colore rosa acceso. Venerdì alla Faleriense, su iniziativa dell’associazione di quartiere e dei commercianti, ci sarà Aspettando la notte rosa, con musica anni 80/90 di 89 Discoteca in piazza F.lli Cervi.



La star



Sabato dalle 19 a tarda notte, da nord a sud in tutta la città concerti, artisti di strada, mercatini e tante attrazioni. In piazza Garibaldi si esibirà Luigi Strangis, vincitore dell’edizione 2022 di Amici. In città ci si prepara quindi al meglio in vista dell’evento che, visto il periodo, è destinato a chiudere in bellezza il mese clou dell’estate con l’obiettivo di diventare un format regionale.

«Siamo pronti a tuffarci in una settimana che concluderà in modo festoso e spumeggiante le ferie estive – dice il sindaco Massimiliano Ciarpella –: Elettra Lamborghini ha gremito tutte le piazze in cui si è esibita in questi mesi, sono sicuro che regalerà anche a noi un’esibizione irresistibile e offrirà un colpo d’occhio straordinario. Inizieremo nel migliore dei modi per culminare sabato con La notte più rosa.

La vera forza di questo evento è l’entusiasmo con cui hanno aderito cittadini, quartieri e commercianti, c’è la massima collaborazione». In quanto a viabilità per la serata di domani è vietato circolare in piazza Garibaldi dal sottopasso a via Umberto I, via Principe Umberto tra via Leopardi e la piazza, via Marinai d’Italia. Si può rumoreggiare fino all’1 di notte ma gli alcolici si possono consumare solo nei locali, ci sono le ordinanze del sindaco. Vietate lattine e bottiglie di vetro in giro.



Il weekend



Il 25 agosto alla Faleriense per la serata, divieto di circolazione in piazza F.lli Cervi, via Marzabotto, via Savona. Sabato 26 agosto, come è intuibile, essendo tutto il lungomare e non solo interessato agli eventi, la viabilità è funzionale alla notte più rosa, sono a disposizione bus navetta con percorsi alternativi. In quanto alla promozione da giorni sono in giro quattro belle ragazze h24 per distribuire informazioni e promuovere l’evento nei comuni della costa e dell’entroterra.