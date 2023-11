PORTO SAN GIORGIO - Igloo e giostra, il Natale in salsa sangiorgese è servito. Quest’anno il tema sarà quello polare: «Dal regno di ghiaccio al castello dei presepi». È questo il titolo delle feste che caratterizzeranno la città, a partire dai volantini, diffusi durante la fiera d’autunno che ha dato il via alla promozione. Dai commercianti del centro città, qualcuno si è già sbilanciato nel dire che sarà «un Natale di livello».

Le cifre di questo Natale verranno rivelate durante il consiglio comunale che si svolgerà questa sera, seduta durante la quale è prevista - tra gli altri punti all’ordine del giorno - l’approvazione della variante di bilancio.

Il cartellone natalizio verrà svelato questa settimana con l’inaugurazione degli eventi che è stata fissata per domenica. La riunione con i commercianti, che si sono sentiti così coinvolti, sembra aver fornito riscontri positivi. Infatti, durante le scorse settimane si è svolto un incontro con i rappresentanti delle categorie e dei commercianti che è servito a coordinare il lavoro da predisporre per quanto riguarda gli addobbi in città, sulla base del tema scelto dall’amministrazione sul Polo Nord, un tema molto ampio che permetterà agli operatori del commercio di sbizzarrirsi nell’addobbare le vetrine ed i negozi prendendo spunto dalle idee menzionate. Alcuni dei commercianti stanno già aderendo al tema, a partire dal tema del bianco e della neve agli orsi polari e del ghiaccio. Al centro di tutto, ci sarà la tensostruttura a forma di igloo.

Le luci (senza contributi)



L’ingrediente fondamentale che creerà un’atmosfera accogliente, magica e di festa, è come sempre quello delle luci in città. Fortunatamente, quest’anno non è stato chiesto nessun contributo per le luci, decisione che la categoria dei commercianti ha senz’altro apprezzato sebbene alcuni di loro, in occasione della riunione in via Veneto, abbiano sottoposto all’attenzione dell’amministrazione la richiesta di luminarie anche lungo la statale per rendere la città più accattivante, richiesta che l’ente sembrerebbe aver preso in considerazione ma che - al momento - non sa ancora se potrà esaudire. La disposizione delle luci, quest’anno, prevede le seguenti vie: via Giordano Bruno, via Gentili, viale Cavallotti, via Mazzini, via Verdi, viale Don Minzoni, con due vie, una a monte e una a valle, dove anziché fare l’albero sarà fatta l’illuminazione, viale dei Pini e via Petrarca. Come si legge nella determina, l’installazione delle luci affidata ad una ditta specializzata Si.gi, avrà un costo si 31.842 euro. Le istallazioni posizionate a terra saranno: un igloo gigante 3D con passaggio pedonale (3x3x6 metri), un igloo con orso a terra (1,5x2,2x0,7 metri), un’arcata 3D (5,5x6,5 metri), una stella 3D (3x3x3 metri). a giostra è stata installata anche quest’anno davanti alla stazione e di fronte, sta prendendo forma l’igloo, all’interno del quale verranno organizzati laboratori e momenti d’intrattenimento durante le feste per i più piccoli. È già in corso l’installazione anche dell’albero all’inizio di viale Buozzi. La differenza sostanziale rispetto all’anno passato, è stata quella di sostituire il tema dello schiaccianoci al tema polare. Con i confini del villaggio di Natale che saranno allargati anche al Castello dei presepi che avrà anche quest’anno delle installazioni rinnovate alle quali stanno già lavorando gli studenti-artisti del Liceo artistico.