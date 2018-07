Auto avvolta dalle fiamme paura nella notte in pieno centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Auto a fuoco nella notte in pieno centro. Per cause in corso di accertamento una Bmw è stata avvolta dalle fiamme a poca distanza dal viale della stazione. L'auto è stata seriamente danneggiata nel vano motore. Tanta la paura tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Fermo che hanno subito domato l'incendio e avviata l'analisi tecnica per capire le cause del rogo. Sarebbe escluso il dolo.