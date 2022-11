Pneumatici delle auto danneggiate a Montegiorgio: indagini lampo, ecco chi è stato

MONTEGIORGIO - i militari della Stazione di Montegiorgio al termine di tempestive indagini hanno identificato e denunciato per i reati di danneggiamento aggravato continuato e porto di armi od oggetti atti ad offendere, un 56enne della media Valtenna, disoccupato. Le indagini, avviate a seguito di denunce presentate da vari residenti del comune di Magliano di Tenna per il subito danneggiamento di autovetture di proprietà, permettevano ai militari di raccogliere inconfutabili prove a carico del denunciato il quale, per motivi in corso di accertamento, con un coltello multiuso, aveva bucato intenzionalmente gli pneumatici di tre autovetture.