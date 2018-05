Razzie nelle auto al parco â€‹ma il volto del ladro è "catturato" dalla telecamera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE URANO - Topi d’auto in azione nei pressi del parco fluviale Alex Langer. Con l’arrivo della bella stagione, sono in molti quelli che decidono di trascorrere qualche ora al verde e all’aria aperta per praticare jogging o semplicemente per una passeggiata. Nel weekend scorso però, diverse auto parcheggiate nelle vicinanza del parco fluviale sono state visitate dai ladri o meglio da un ladro. Questo è almeno quello che si vedrebbe in un filmato consegnato alla caserma dei Carabinieri del centro calzaturiero.Infatti il topo d’auto avrebbe avuto la sfortuna di prendere di mira un’autovettura dotata di una videocamera (dash cam) che inizia a filmare quando l’auto stessa inizia a muoversi. Il topo d’auto è entrato in azione forzando la serratura degli sportelli dell’autovettura. Un’azione che ha provocato l’accensione della videocamera la quale avrebbe ripreso in maniera piuttosto nitida il ladro in piena azione.