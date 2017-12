Lascia la pentola sul gas Paura in un condominio I pompieri salvano un cane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE GIBERTO - Notte di paura a Monte Giberto per una fuoriuscita di fumo dai lavandini di diverse abitazioni di un condominio. Pare che in uno degli appartamenti, un anziano è uscito di casa lasciando asui fornelli una pentola che ha preso fuoco. Il fumo è risalito attraverso le tubature invadendo anche gli altri appartamenti.L'allarme è stato lanciato dagli altri condomini che per timore hanno subito chiuso il gas evitando il peggio. Sul posto sono arivati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’appartamento e bonificato le stanze senza riuscire a contattare il proprietario. All’interno hanno trovato anche un cane che è stao mesos in salvo,