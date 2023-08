La ragazza trovata morta seminuda in spiaggia a Porto Sant'Elpidio ha una identità: si chiamava Galina Banea, aveva 33 anni. Era in Italia da 2 mesi

PORTO SANT'ELPIDIO - Si chiamava Galina Banea, aveva 33 anni ed era moldava. È lei la ragazza trovata morta, seminuda, sulla spiaggia di Porto Sant'Elpidio l'altro ieri. Era in Italia da un paio di mesi con un visto turistico.

Il corpo parzialmente nudo

Il corpo, senza vita, era stato ritrovato da due passanti. Aveva le parti intime scoperte ma da quanto appreso non ci sarebbero segni di violenza. L'ipotesi è quella di un decesso per annegamento. La Procura della Repubblica di Fermo ha disposto l'autopsia fissata per venerdì affidato ai medici legali Froldi e Pistolesi. Al vaglio degli inquirenti la posizione di due uomini visti con la donna la sera prima