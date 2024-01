FERMO «Ieri sono stato felice, questa può davvero essere la svolta, la rinascita di Lido Tre Archi». Luciano Romanella, consigliere della Lega e figura di riferimento da sempre nella costa fermana, esulta dopo l’operazione della polizia, con il sequestro di un appartamento, conti correnti ed una moto ad un pregiudicato magrebino, boss dello spaccio nella zona. Un intervento che ha avuto ampia risonanza perché per la prima volta nel Fermano è arrivato dalla Questura un intervento di aggressione al patrimonio di soggetti dediti alla criminalità. Anche il sindaco Paolo Calcinaro si è detto soddisfatto del blitz.



I particolari



«Se attacchi i soldi, tocchi il nervo scoperto, credo proprio sia la strada giusta per mettere sotto scacco chi delinque – commenta ora Romanella –. Ma c’è di più e io, che questa zona la conosco molto bene, ritengo che siamo ad un momento decisivo. Negli ultimi anni, due clan si sono contesi lo spaccio di stupefacenti a Tre Archi. Uno, quello degli algerini, protagonista di diversi episodi di violenza arrivati agli onori delle cronache, è stato smantellato e sono finiti tutti in carcere. L’altro gruppo ha visto ora il sequestro di beni ai danni del leader: lui è stato limitato ed alcune figure che gli sono molto vicine sono state arrestate. Di fatto, le due compagini di criminali che hanno spadroneggiato nel quartiere sono state messe all’angolo, Lido Tre Archi è bonificata. Ora servirà restare attenti per evitare che questi movimenti riprendano forza, ma il risultato è straordinario». Il plauso di Romanella va a tutte le forze dell’ordine: «Complimenti a tutti, quando si lavora in maniera martellante e continua, si raggiungono gli obiettivi. È il giusto premio ad un lavoro in rete, non capita ovunque di vedere polizia, carabinieri e guardia di finanza collaborare in modo così stretto in un territorio, qui è avvenuto. Mi congratulo anche con la cittadinanza sana di Lido Tre Archi, perché è stata fondamentale la collaborazione dei residenti del quartiere e questa vittoria è anche la loro».



Le conseguenze



Per il consigliere della Lega, lo scacco alla criminalità può segnare anche una ripresa economica. «Sono fiducioso, ho sempre pensato che questa zona della città abbia un grande potenziale, frenato negli anni dai problemi relativi alla sicurezza. Una Lido Tre Archi bonificata può finalmente volare e spero possa avere una ripresa anche il mercato immobiliare. I prezzi oggi sono bassi per le ragioni note a tutti, ma potrebbe essere il momento giusto per investire».